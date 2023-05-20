Воздушные силы: Киевскую область ночью атаковали 18 "шахедов"

Российские оккупанты в ночь на 20 мая запустили на Киевскую область 18 БПЛА "Шахед", все сбиты, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы.

После полуночи российские оккупанты атаковали Украину с северного направления 18-ю ударными дронами "Shahed-136/131", которые направили на Киевщину.

Все уничтожены силами и средствами воздушного командования "Центр" Воздушных Сил.

Также в конце суток 19 мая на восточном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Восток" уничтожено два ударных дрона типа "Shahed", а на южном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Юг" уничтожено разведывательный БпЛА "Мерлин-ВР".

За сутки украинская авиация вылетала до 30 раз, чтобы организовать прикрытие.