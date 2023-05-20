Генштаб: Оккупанты потеряли еще около 700 вояк и 19 артсистем

Российские оккупанты только за сутки потеряли 19 своих артиллерийских систем, 6 средств ПВО и десятки техники, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.05.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 202430 (+670) человек ликвидировано,

танков - 3781 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 7382 (+5) ед,

артиллерийских систем - 3229 (+19) ед,

РСЗО - 564 (+0) ед,

средства ПВО - 325 (+6) ед,

самолетов - 308 (+0) ед,

вертолетов - 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2801 (+32),

крылатые ракеты - 1011 (+0),

корабли / катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 6103 (+20) ед,

специальная техника - 423 (+4).

Данные уточняются.