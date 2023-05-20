Генштаб: Оккупанты потеряли еще около 700 вояк и 19 артсистем

Генштаб: Оккупанты потеряли еще около 700 вояк и 19 артсистем
Фото: Facebook

Российские оккупанты только за сутки потеряли 19 своих артиллерийских систем, 6 средств ПВО и десятки техники, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 202430 (+670) человек ликвидировано,
  • танков - 3781 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 7382 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 3229 (+19) ед,
  • РСЗО - 564 (+0) ед,
  • средства ПВО - 325 (+6) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2801 (+32),
  • крылатые ракеты - 1011 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6103 (+20) ед,
  • специальная техника - 423 (+4).

Данные уточняются.

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