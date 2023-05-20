Зеленский из Японии: Сегодня мир станет ближе

Президент Владимир Зеленский утром 20 мая анонсировал переговоры с лидерами стран-партнеров в Японии, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Зеленский в Telegram.

"Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины.

Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы.

Сегодня мир станет ближе".

Напомним:

В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, где принял участие в саммите Лиги арабских государств. По данным Bloomberg, Зеленский оттуда полетит на военном самолете США в Японию.