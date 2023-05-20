Лидеры G7 согласовали совместное коммюнике по результатам саммита в Японии

Главы государств "Группы семи" в субботу согласовали совместное коммюнике по результатам саммита в Японии – за день до его завершения, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в распространенном тексте коммюнике.

В документе лидеры G7 подчеркнули, что они "более чем когда-либо объединены в решимости справиться с глобальными вызовами настоящего и проложить путь к лучшему будущему" с соблюдением Устава ООН и международного партнерства.

"Мы предпринимаем конкретные шаги, чтобы поддерживать Украину столько времени, сколько ей потребуется на фоне незаконной агрессивной войны со стороны России" , – подчеркивается в коммюнике.

Лидеры "Группы семи" подтвердили осуждение России из-за ее полномасштабной агрессии против Украины, что подрывает основополагающие нормы, правила и принципы международного сообщества.

"Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку Украины столько, сколько потребуется для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира" , – отметили они.

В коммюнике упоминается отдельное заявление лидеров G7 по Украине, принятое в пятницу, в котором они обязуются "усилить дипломатическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины, увеличить цену для России и тех, кто поддерживает ее военные усилия, и продолжать противодействовать негативным последствиям войны для остального мира, особенно для наиболее уязвимых слоев населения".

Среди других целей, которые обязались взять на себя лидеры "Группы семи", – усиление усилий в сфере разоружения и нераспространения ядерного оружия, переход к экологически чистым источникам энергии, глобальная продовольственная безопасность и развитие инфраструктуры.

Напомним, президент Владимир Зеленский в субботу утром прибыл в Японию, где будет участвовать в мероприятиях в рамках саммита "Группы семи".