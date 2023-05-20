Возле отеля в Грузии, где якобы находится дочь Лаврова, произошли столкновения

Под отелем Kvareli Lake Resort в грузинской Кахетии, где якобы поселилась Екатерина Винокурова – дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, произошли столкновения между протестующими и полицией, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает грузинская служба "Радио Свобода".

Протест под отелем начался около 11 утра (10:00 по Киеву), в нем принимают участие активисты и оппозиционные политики. Они скандировали "Русским в Грузии нет места!" и бросали яйца в микроавтобусы, выехавшие из отеля.

Собравшиеся требовали, чтобы российские граждане немедленно покинули территорию отеля.

Через некоторое время правоохранители, которые собрались возле протестующих, начали их арестовывать. По данным "Радио Свобода", по состоянию на сейчас задержано около двадцати человек, в том числе членов оппозиционных партий "Дроа" и "Единое национальное движение".

BREAKING:Georgian police have begun attacking the protesters who have gathered at the Kvareli Lake Resort where Russian Foreign Minister Sergei Lavrov’s family is vacationing.Lavrov was one of the main men behind Russia’s invasion of Georgia in 2008 pic.twitter.com/ZvIzPEntRQ — Visegrád 24 (@visegrad24) May 20, 2023

Задержанных, по данным СМИ, забрали в ближайшие полицейские участки на допрос.

Дополнено 14:51. Министерство внутренних дел Грузии подтвердило задержание 16 человек на акции протеста под гостиницей в Кахетии, пишет Interpressnews. Их задержали в административном порядке, уточняет ведомство.

Напомним, как сообщил оппозиционный телеканал Mtavari, дочь министра иностранных дел России Екатерина Винокурова (Лаврова) приехала в Грузию для участия в свадьбе брата своего мужа, российского предпринимателя Александра Винокурова.

В отеле Kvareli Lake Resort присутствие Лавровой или родственников главы МИД России опровергли.

Отметим, что члены семьи главы МИД РФ Сергея Лаврова, как и он сам, занесены в санкционные списки Запада. Это означает, что им запрещается въезд в эти страны.