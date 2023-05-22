ISW: "Вагнер" вряд ли сможет продолжать бои за пределами Бахмута

Наемники "Вагнера" удерживают западные административные границы Бахмута, в то время как украинские силы продолжают сосредотачиваться на контратаках на окраинах города. Истощенные боями силы "Вагнера" вряд ли смогут продолжать наступательные операции за пределами Бахмута, считают аналитики Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

В институте отметили, что, по информации украинских военных, они контролируют незначительную территорию юго-западной части Бахмута вокруг трассы Т0504.

ISW считает сообщение украинских сил молчаливым признанием того, что российские силы контролируют остальную западную и северо-западную часть Бахмута, если не весь Бахмут.

"Заявления официальных лиц указывают на то, что украинские силы отошли из остальных районов Бахмута, кроме тех, что прилегают к двум трассам, ведущим в город. На видеозаписи с геолокацией, опубликованной 21 мая, видно, как силы "Вагнера" поднимают российский и "вагнеровский" флаги над жилым домом на западе Бахмута.

Вероятный захват "Вагнером" последнего небольшого участка на западе Бахмута не влияет на продолжающиеся украинские контратаки к северу и югу от Бахмута, а также на украинский контроль над наземными линиями связи вокруг города, к которым истощенные силы "Вагнера" должны были бы добраться, чтобы проводить дальнейшие наступательные операции.

Российские войска, вероятно, будут нуждаться в дополнительном подкреплении для удержания города Бахмут и его флангов за счет операций на других направлениях. ISW зафиксировала артиллерийские подразделения 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (ранее была замечена в районе Авдеевки), которые теперь действуют на Бахмутском направлении" , - говорится в сообщении Института.

ISW ранее прогнозировал, что наступательные операции "Вагнера", вероятно, достигнут кульминации после месяцев изнурительных городских боев, и маловероятно, что "Вагнер" будет продолжать боевые действия за пределами Бахмута в нынешнем истощенном состоянии.

"Силы "Вагнера" получили возможность продолжать наступательные операции в Бахмуте, поскольку российские регулярные войска взяли на себя ответственность за фланги Бахмута, что позволило им сосредоточиться на городских боях. "Вагнер" начал демонстрировать признаки того, что не сможет продолжать наступательные операции за пределами Бахмута с конца декабря 2022 года.

Российские регулярные войска, расположенные на северном и южном флангах Бахмута, также вряд ли в ближайшее время будут продвигаться на запад в сторону Константиновки или на север в сторону Славянска на фоне украинских контратак в Бахмутском районе.

Российские регулярные войска будут еще менее склонны к наступательным операциям, если основатель "Вагнера" Евгений Пригожин выполнит свое намерение вывести персонал ЧВК из Бахмута 25 мая.