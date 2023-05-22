Президент Бразилии заявил, что Зеленский проигнорировал встречу с ним саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский не пришел на запланированную встречу во время саммита "Большой семерки" в Японии﻿. Об заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, сообщает Деловая столица.

"Была назначена двусторонняя встреча с Украиной. Мы ждали и получили информацию о том, что они задерживаются. Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда он уехал, Украина не появилась. У Зеленского определенно была другая встреча. Я не был разочарован, я был расстроен, потому что хотел бы встретиться с ним. Зеленский взрослый и знает, что делает" , — утверждает политик.

Президент Бразилии также раскритиковал президента США Джо Байдена за заявление о том, что война в Украине должна завершиться капитуляцией России.

"Вчера вы видели речь Байдена, с призывом преследовать Путина, пока он не сдастся, не заплатит за все. Эта речь не помогает, на мой взгляд. Что помогает, так это призывы "люди, давайте сначала сядем, остынем и поговорим. Иногда, это требует времени" , — сказал Лула да Силва.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о своем желании выступить посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией.