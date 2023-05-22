Генштаб: РФ за сутки потеряла 700 военных и самолет
За прошедшие сутки российская армия потеряла более 700 военных, 19 артиллерийских систем, самолет и другую технику.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери россиян ориентировочно составили:
- личного состава – около (+720) человек;
- танков ‒ 3785 (+2),
- боевых бронированных машин ‒ 7407 (+9),
- артиллерийских систем – 3278 (+20),
- РСЗО – 565 (+1),
- средств ПВО – 327 (+0),
- самолетов – 309 (+1),
- вертолетов – 294 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2830 (+8),
- крылатых ракет ‒ 1011 (+0),
- кораблей /катеров ‒ 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 6129 (+14) ед,
- специальной техники ‒ 427 (+2).
Данные уточняются, добавили в Генштабе.