Генштаб: РФ за сутки потеряла 700 военных и самолет

Генштаб: РФ за сутки потеряла 700 военных и самолет
Фото: Facebook

За прошедшие сутки российская армия потеряла более 700 военных, 19 артиллерийских систем, самолет и другую технику.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери россиян ориентировочно составили:

  • личного состава – около (+720) человек;
  • танков ‒ 3785 (+2),
  • боевых бронированных машин ‒ 7407 (+9),
  • артиллерийских систем – 3278 (+20),
  • РСЗО – 565 (+1),
  • средств ПВО – 327 (+0),
  • самолетов – 309 (+1),
  • вертолетов – 294 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2830 (+8),
  • крылатых ракет ‒ 1011 (+0),
  • кораблей /катеров ‒ 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 6129 (+14) ед,
  • специальной техники ‒ 427 (+2).

Данные уточняются, добавили в Генштабе.

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