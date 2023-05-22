Генштаб: РФ за сутки потеряла 700 военных и самолет

За прошедшие сутки российская армия потеряла более 700 военных, 19 артиллерийских систем, самолет и другую технику.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери россиян ориентировочно составили:

личного состава – около (+720) человек;

танков ‒ 3785 (+2),

боевых бронированных машин ‒ 7407 (+9),

артиллерийских систем – 3278 (+20),

РСЗО – 565 (+1),

средств ПВО – 327 (+0),

самолетов – 309 (+1),

вертолетов – 294 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2830 (+8),

крылатых ракет ‒ 1011 (+0),

кораблей /катеров ‒ 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 6129 (+14) ед,

специальной техники ‒ 427 (+2).

Данные уточняются, добавили в Генштабе.