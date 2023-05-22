ЦНС: Россияне заставляют мужчин на захваченных землях вступать в армию РФ

На оккупированных территориях Запорожской области захватчики арестовывают мужчин, чтобы потом под давлением заставлять их вступать в ряды армии РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления

"Оккупанты пытаются арестовать как можно больше мужчин на временно оккупированных территориях Запорожской области, чтобы потом давить на них с целью мобилизации в ряды российских оккупационных войск.

Мужчин арестовывают по малейшему поводу, в частности, за нарушение комендантского часа, который установила оккупационная администрация. После этого задержанных отвозят в полевые лагеря, где их уже ждут завезенные из РФ заключенные, которые согласились воевать на стороне России. Преступники оказывают давление на задержанных, склоняя их к службе в оккупационной армии" , - утверждают в ЦНС.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, в Херсонской области враг также принудительно мобилизует мужчин, которые получили гражданство РФ