Spiegel: нефть из РФ продолжает поступать в ЕC через третьи страны

Российская нефть продолжает поступать в ЕС, несмотря на эмбарго, через посредников в третьих странах, особенно из Индии, сообщает Европейская правда.

По данным Spiegel, каждый день в порты Индии прибывает не менее двух танкеров с российской нефтью, это 70 танкеров в месяц. Через определенное время часть этой нефти попадает в ЕС.

С начала войны России против Украины Европейский Союз принял несколько пакетов санкций против Москвы. С декабря российская нефть запрещена к ввозу в ЕС по морю, а с февраля этого года введено эмбарго на дизельное топливо и бензин. Но это не означает, что российская нефть не будет продолжать поступать в Европу в переработанном виде. Просто теперь это дорогостоящий и многокилометровый путь.

Компании Kpler, занимающейся анализом данных, изучает глобальные цепочки поставок, отслеживая маршруты танкеров и грузовых судов. По ее данным, мировые перевозки перестроились после введения санкций: танкеры с российской нефтью на борту теперь направляются не в западные страны, а в восточные: Турция, Саудовская Аравия и, прежде всего, Индия.

На западном побережье Индии расположено несколько нефтеперерабатывающих заводов, в том числе крупнейший в мире. Там российская нефть перерабатывается в бензин и дизельное топливо. И, похоже, в таком виде она попадает обратно в Европу.

Согласно данным компании Kpler, в апреле Индия поставила в ЕС больше топлива, чем когда-либо прежде. Как поставщик, она теперь опережает Саудовскую Аравию. Вместе эти две страны заполняют большую часть пробела, который существовал в поставках топлива в Европу с начала февральского эмбарго. Но в отличие от Саудовской Аравии, Индия не является страной с огромными запасами нефти.

Индия не поддерживает санкции против Москвы и даже наоборот: если раньше импорт нефти из России был слишком дорогим и обременительным для индийских компаний из-за длинного морского пути, то с началом войны ситуация быстро изменилась и Россия стала крупнейшим поставщиком нефти для Индии. В прошлом месяце страна импортировала до двух миллионов баррелей в день российской нефти, что составляет почти 40% ее национальных потребностей. До начала вторжения этот показатель составлял около 1%.

При этом тот факт, что часть нефти теперь может попасть в Европу – в переработанном виде – на самом деле не является незаконным. Потому что продукты переработки считаются индийскими. При этом в Индии нефтеперерабатывающий завод Вадинар почти на 50% принадлежит российской нефтяной компании "Роснефть".