Энергоатом: Запорожская АЭС из-за обстрела снова отключилась от электросети

В ночь на 22 мая в результате обстрела войск РФ отключилась линия электропередач, питавшая Запорожскую АЭС. В настоящее время станция питается от дизельных генераторов, топлива хватит на 10 дней. Это в седьмой раз после начала российской оккупации на электростанции произошел блэкаут.

Об этом говорится в сообщении "Энергоатома".

"В случае невозможности возобновления внешнего питания станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира" , - говорится в сообщении.

В компании добавили, что оккупация Запорожской атомной электростанции Россией ухудшает условия поддержания станции "на грани ядерной и радиационной аварии".

Российские войска оккупировали Запорожскую АЭС в марте 2022 года. Пока энергообъект не работает, а внешнее питание требуется станции для обеспечения работы насосов охлаждения ядерного материала энергоблоков.