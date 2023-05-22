Британская разведка: РФ создает авиационную группу для атак на Украину

Разведка Великобритании сообщила, что Россия, вероятно, создает новую "элитную" штурмовую авиационную группу под кодовым названием "Шторм", которая будет действовать над территорией Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

По данным ведомства, в состав подразделения могут войти как минимум одна эскадрилья истребителей-бомбардировщиков Су-24 и Су-34, а также эскадрильи ударных вертолетов.

Такое сочетание типов самолетов свидетельствует о том, что группа будет выполнять главную роль в ударах по наземным целям, добавили в разведке.

Ведомство со ссылкой на российские СМИ отмечает, что Минобороны РФ стремится привлечь высококвалифицированных и мотивированных пилотов, предлагая большие денежные выплаты, а также открывает набор для летчиков в отставке.

"Создание группы демонстрирует, как Россия оценивает свои регулярные военно-воздушные эскадрильи, которые серьезно недорабатывают в выполнении своей основной функции – нанесении авиаударов по украинской линии фронта" , – говорится в сообщении.

Раніше в британській розвідці повідомляли, що Росія змінила тактику ракетних ударів по Україні і намагається послабити протиповітряну оборону. Для цього росіяни почали використовувати неозброєні безпілотники.