ЕС потребует от неправительственных организаций раскрывать финансирование из третьих стран - СМИ

Европейская комиссия намерена обязать неправительственные организации и другие учреждения в странах ЕС раскрывать информацию о любом финансировании, полученном ими из-за пределов сообщества. Об этом, со ссылкой на DW, сообщает Европейская правда.

По данным СМИ, Еврокомиссия подготовила законопроект, входящий в пакет документов ЕК под названием "Защита демократии", который планируют представить в июне.

Документ предусматривает создание национального реестра с информацией о том, финансируют ли такие организации, как НПО, бизнес-ассоциации, PR-агентства и частные вещательные компании, страны, не входящие в ЕС. В него могут быть включены такие известные организации, как Transparency International.

Денежные потоки из стран, не входящих в ЕС, которые имеют целью повлиять на общественное мнение, должны быть раскрыты, сказала еврокомиссар по вопросам политики сохранения европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова, которая продвигает эту инициативу.

Идея заключается в том, чтобы показать, влияют ли авторитарные правительства в таких странах, как Россия, Китай или государства Ближнего Востока, на общественное мнение или политические решения в ЕС, чтобы склонить их в свою пользу.