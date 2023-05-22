Агросектор Украины в этом году потеряет еще 10%, - прогноз

Аграрное производство в Украине в 2023 г. снизится на 10%. В прошлом году потери составили около 30%.﻿ Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Высоцкий подчеркнул, что украинский агросектор показал, что может быстро адаптироваться к работе в условиях войны даже несмотря на потерю производства.

По его словам, в течение последних недель важен вопрос сохранения экспорта украинской продукции. Он подчеркнул, что из-за ограничений в работе зернового коридора Украина экспортирует больше агропродукции в направлении ЕС.

Напомним, по данным Госстата, падение ВВП Украины в 2022 году составило 29,1%. В сельском хозяйстве падение было на уровне 28,4%.

Отметим, министр финансов Сергей Марченко заявил, что экономическая ситуация в Украине значительно улучшилась. После значительного сокращения экономики в прошлом году в 2023 году ожидается рост валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне 3,2%.