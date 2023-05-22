Guardian: Китай возмутился из-за коммюнике саммита стран G7

Китай обвинил страны "Большой семерки" в сотрудничестве, цель которого "клевета и атака", после их саммита в Японии, где опубликовали коммюнике с критикой Пекина и предупреждениями для него, сообщает Новое время.

Об этом пишет The Guardian.

В совместном документе США, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Канады говорится, в частности, о стремлении к "конструктивным и стабильным отношениям" с Китаем — "уменьшение рисков", а не "разрыв" отношений с Пекином. В то же время страны обеспокоены милитаризацией Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, возможной агрессией Китая в отношении Тайваня и проблемами с правами человека в Синьцзяне и Тибете.

Также лидеры "четверки" — Австралия, Индия, Япония и США — выступили с косвенной критикой в отношении КНР, призвав к "миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском морском пространстве".

В ответ министерство иностранных дел Китая в субботу, 20 мая, обвинило G7 в "препятствовании международному миру, подрыве региональной стабильности и сдерживании развития других стран". Через два дня там вызвали посла Японии, чтобы выразить протест из-за слов на саммите об "ажиотаже вокруг вопросов, связанных с Китаем".

Также после заявления премьер-министра Британии Риши Сунака, что Китай — "самый большой вызов безопасности и процветанию мира", Пекин призвал Лондон прекратить "клевету", чтобы избежать дальнейшего вреда двусторонним отношениям стран.

Кроме этого, после публикации коммюнике китайские регуляторы объявили, что американский производитель микросхем, компания Micron Technology, не прошла двухмесячную проверку безопасности. Теперь критической инфраструктуре КНР хотят запретить использовать ее продукцию.