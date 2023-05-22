Игнат: У ПВО все еще недостаточно средств против баллистических ракет

У противовоздушной обороны Украины нет возможностей, чтобы противостоять большому количеству баллистических ракет, которые применяют российские оккупационные войска. Для улучшения ситуации необходимо большее количество систем ПВО, таких как Patriot и SAMP/T, сообщает Укринформ.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Атаковали с разных направлений. На этот раз наш восточный форпост – это Днепр – подвергся атаке. Летели по разным направлениям: дроны-камикадзе с юга и с севера, поэтому была объявлена воздушная тревога, где была угроза прорыва этих дронов. Дроны-камикадзе созданы для того, что преодолевать ПВО, но, как видим на южном и восточном направлении, 20 дронов были уничтожены" , - отметил Игнат.

В то же время он подчеркнул, что у противовоздушной обороны нет достаточных мощностей, чтобы противостоять именно баллистическим ракетам.

"К сожалению, нет достаточно у нас средств против баллистики. Есть система Patriot на боевом дежурстве, но, понятно, что этого крайне недостаточно, чтобы перекрыть все необходимые направления, все крупные города, все важные объекты критической инфраструктуры. Ведь именно по таким объектах в Днепре, по военным и объектам инфраструктуры сегодня целил враг" , - отметил спикер.

По его словам, сейчас Украина ожидает системы SAMP/T, которые скоро также будут на боевом дежурстве.