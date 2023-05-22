Удобрения и зерно: 6 президентов из Африки прибудут в Украину с "миссией"

В июне 2023 года Украину и Россию планирует посетить делегация из шести африканских президентов. Они хотят нарастить экспорт зерна из Украины и договориться об экспорте удобрений из России. Об этом сообщил переговорщик Жан-Ив Оливье в интервью Associated Press, сообщает Украинская правда.

"Делегация из шести африканских лидеров намерена провести переговоры с Киевом и Москвой. Они хотят "инициировать мирный процесс", но также поднять острый вопрос о том, как можно заплатить России, находящейся под жесткими санкциями, за экспорт удобрений, в которых отчаянно нуждается Африка" , - заявил переговорщик.

Сообщается, что Оливье в течение 6 месяцев работал над организацией этих переговоров.

По его словам, африканские лидеры также планируют обсудить как нарастить экспорт зерновых грузов из Украины в условиях войны и возможность обмена пленными.

Африканская делегация хочет посетить обе страны в июне 2023 года с "миротворческой миссией".

Оливье прибыл в Москву и также поедет в Киев на встречи с высокопоставленными чиновниками, чтобы проработать "логистику" будущих переговоров.

По его словам, шесть африканских президентов, вероятно, будут вынуждены ехать в Киев ночным поездом из Польши.

Речь идет о президентах Южной Африки, Сенегала, Египта, Республики Конго, Уганды и Замбии.

Оливье заявил, что эти переговоры одобрили в США, ЕС, ООН, Африканский Союз и Китай, а президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин согласились принять африканскую делегацию.

Ключевой отправной точкой для Африки является зерно и удобрения.

Война серьезно ограничила экспорт зерна из Украины и удобрений из России, что обострило глобальную продовольственную безопасность и голод.

Африка была одним из наиболее пострадавших континентов.

На прошлой неделе Россия согласилась на двухмесячное продление соглашения, которое позволяет Украине отправлять зерно через Черное море в другие страны мира, и шесть африканских президентов хотели бы, чтобы это соглашение было продлено.

По словам Оливье, они также хотят обсудить пути, которые облегчат африканским странам получение поставок и оплату российских удобрений.

Российские удобрения не находятся под международными санкциями, но США и некоторые западные страны наложили санкции на российские грузовые суда.

Доступ России к SWIFT также ограничен санкциями, из-за чего африканским странам трудно заказывать и оплачивать критически важные удобрения.