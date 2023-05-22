Взрывы на "Северных потоках": СМИ нашли новый след, ведущий в Украину

В деле о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" появились новые следы, ведущие в Украину.﻿ Об этом говорится в расследовании, проведенном немецкими медиакомпаниями NDR и WDR и газетой Süddeutsche Zeitung с участием шведского издания Expressen, польского Frontstory и датского Berlingske, которое обнародовало Tagesschau, сообщает Украинская правда.

Журналисты снова вспомнили 15-метровую яхту Andromeda, которая уже фигурировала в рамках расследования взрывов на газопроводах. В частности, в марте стало известно, что на борту яхты в начале сентября 2022 года из порта немецкого города Росток в море вышли пятеро мужчин и одна женщина. Судно взяла в аренду польская фирма, принадлежавшая украинцам.

Сейчас журналисты выяснили, что эта компания является туристическим агентством, которое базируется в Варшаве. По ее адресу зарегистрированы еще более 100 компаний.

Эта компания не имела существенного оборота в течение лет, а в 2020 году на ее счета поступило 2,8 миллиона евро. Что стало причиной такого высокого дохода, выяснить не удалось.

С сентября 2021 года президентом и акционером компании была зарегистрирована женщина, которая, как утверждается, проживает в Киеве.

Журналисты считают, что она может быть лишь подставным лицом, и указывают, что спецслужбы регулярно используют подставные компании для маскировки или финансирования своих операций.

В расследовании отмечается, что немецкие службы безопасности нашли еще один след, который ведет к украинским вооруженным силам.

Отмечается, что некоторые из лиц, которые сняли яхту Andromeda и впоследствии вышли на ней в море, предъявляли удостоверение личности. Среди документов был румынский паспорт на имя "Стефан М.", однако, по данным Федерального ведомства по уголовным делам, человек с таким именем и той же датой рождения во время совершения диверсии находился в Румынии.

Арендовал яхту мужчина в возрасте около 25 лет, проживающий в городе к юго-востоку от Киева. Авторы указывают, что им известно его настоящее имя. На фотографиях в социальных сетях изображен молодой человек, иногда в военной форме с каской – и с заметными татуировками. В расследовании указывается, что украинец ранее служил в пехотном подразделении.

Напомним, в марте в западных СМИ в марте появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

Президент Украины Владимир Зеленский на это заявил, что Украина не причастна к взрывам, и предложил проанализировать, каким игрокам мог быть нужен такой информационный вброс.

В конце апреля датские СМИ получили от военных источников данные, что вблизи "Северных потоков" за четыре дня до взрывов находилось российское судно СС-750.

В мае было обнародовано совместное расследование журналистов из Северной Европы, согласно которому российские корабли по крайней мере трижды бывали в районах взрывов на ветках российского газопровода "Северный поток", а один из них – за пять дней до инцидента.