Боррель: Тренировки украинских пилотов на самолетах F-16 уже начались (Обновлено)

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что тренировки украинских пилотов на самолетах F-16 уже начались. Он также надеется, что Украина вскоре получит боевые самолеты F-16, сообщает Укринформ.

Об этом он сказал перед началом заседания Совета министров ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

"Это была хорошая идея и добрые слова, поступившие от G7. Наконец-то они решили подготовить основу для предоставления Украине боевых самолетов, в которых она нуждается. Тренировки пилотов уже начались, это первая вещь, которую нужно было сделать. Я надеюсь, что вскоре мы сможем предоставить Украине оружие такого рода" , – отметил высокий представитель ЕС.

Обновлено. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат опроверг заявление Борреля о начале тренировок пилотов.

Отвечая на вопрос﻿ Liga net, известны ли сроки, когда тренировки начнутся, он сказал "Нет, но вот-вот" .

Ранее США дали "зеленый свет" для третьих стран, которые могут объединить усилия по поставке Украине боевых самолетов F-16. Переговоры по этому поводу продолжаются. Несколько европейских государств объявили о начале программ подготовки украинских военных лётчиков для использования такой боевой техники.