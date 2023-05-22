Лукашенко едет к Путину для обсуждения "проблем в отношениях"

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко встретится в среду в Москве с Владимиром Путиным, чтобы обсудить "проблемы, которых вообще не должно быть, в отношениях", сообщает Украинская правда.

Об этом Лукашенко заявил во время встречи с послом России Дмитрием Крутым.

"Как мне докладывает правительство, ну почти нет никаких проблем. Я в это мало верю. Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы вот, встречаясь послезавтра в Москве, мы с президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которых вообще не должно быть в наших отношениях", — сказал он.

Лукашенко добавил, что обычно встречается с Путиным "не для того, чтобы посмотреть друг на друга, хотя это тоже важно". По его мнению, имеют значение настроения президентов.