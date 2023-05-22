На Белгородщине взрывы: "Русские батальоны" ВСУ просят не сопротивляться

"Русский добровольческий корпус", бойцы которого утверждают, что воюют на стороне Украины, заявил, что выполняет боевые задачи на территории РФ, а легион "Свобода России" призвал жителей приграничных российских регионов оставаться дома и "не сопротивляться", сообщает Украинская правда.

Утром 22 мая бойцы "русского добровольческого корпуса" сообщили, что находятся на территории России.

В частности, бойцы опубликовали видео на фоне дорожных знаков о начале населенных пунктов Любимовка, Безлюдовка, Чуровичи.

Тем временем легион "Свобода России", который воюет на стороне Украины, записал видеообращение с призывом к россиянам бороться за свободную от Путина Россию.

Затем легион опубликовал обращение к жителям приграничных российских регионов: "Оставайтесь дома, не сопротивляйтесь и не бойтесь: мы вам не враги. В отличие от путинских зомби, мы не трогаем гражданских и не используем их в своих целях".

Там также пообещали опубликовать детали позже.

Российские ресурсы распространяют видео и сообщают об уничтожении пограничного пункта "Грайворона".