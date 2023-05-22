Volkswagen сообщил о продаже российских активов

Volkswagen Group завершила продажу своей доли в Фольксваген Групп Рус. Покупателем стала Арт-Финанс при поддержке российского дилера Авилон, сообщает Новое время.

Автоконцерн продал также местные дочерние компании Фольксваген Компоненты и Сервисы, Скания Лизинг, Скания Финанс, Скания Страхование, говорится в сообщении Volkswagen Group.

Согласно заявлению компании, "с регистрацией сделки право собственности на доли в уставном капитале ООО Фольксваген Групп Рус и его дочерних обществ переходит от продавцов к покупателю".

Сделка включает производственные мощности в Калуге, структуру импортера (дистрибьюторский и послепродажный бизнес), а также складские и финансовые услуги со всеми связанными с ними сотрудниками.

Ранее сообщалось, что Volkswagen получил одобрение Кремля на продажу российских активов по сниженной цене.

Каждая западная компания, которая хочет выйти с рынка России и продать свои активы обязана перевести прямой взнос в российский госбюджет. Примерно 2 000 заявок о выходе с российского рынка ждут одобрения, но, только чтобы рассмотреть их все, понадобится не менее 8 лет.