Кабмин улучшил прогноз роста украинской экономики

Кабинет министров повысил прогноз роста ВВП Украины в 2023 году до 3,2%.﻿ Ранее правительство оценивало рост экономики в 1%, а Нацбанк недавно улучшил прогноз с 0,3% до 2%, сообщает Новое время.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Сегодня мы находимся в значительно лучшей экономической ситуации по сравнению с периодом год назад… Мы воздерживаемся от монетарного финансирования в 2023 году, а прогноз роста ВВП повышен до 3,2%" , — сообщил он.

Марченко добавил, что инфляция снижается более быстрыми темпами, чем первоначально прогнозировалось — с 26,6% в декабре 2022 года до 17,9% в апреле 2023 года, однако он не уточнил обновленный прогноз инфляции.

Также министр финансов поблагодарил бизнес за поддержку бюджета в сложное военное время, отметив, что при падении ВВП в 2022 году на 29,1% налоговые поступления в общий фонд госбюджета (не учитывая ряд факторов, таких как прирост за счет инфляции и вынужденное временное невозмещение НДС) выросли на 2% - до 627,7 млрд грн.