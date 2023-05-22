В Минобороны сообщили, какую часть Бахмута контролируют ВСУ

В Бахмуте продолжаются бои, ситуация существенно не изменилась. В настоящее время ВСУ контролируют некоторые объекты и частный сектор в районе "Самолет". Россияне производят зачистку в районах города, взятых под контроль.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Продолжается борьба за господствующие высоты на флангах — на севере и юге пригорода. Наши бойцы не дают врагу возможности там закрепиться" , - сообщила она.

По ее словам, российские войска стягивают дополнительные силы и средства. В то же время наступательный потенциал противника существенно снижен.