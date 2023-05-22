Шольц: Украина не сможет быстро вступить в НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц заявляет, что "в обозримом будущем" Украина не сможет стать членом НАТО, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в интервью Welt.

"Всем понятно, что в обозримом будущем этого не произойдет. В частности, потому, что критерии НАТО включают целый ряд условий, которые Украина пока не может выполнить" , – отметил Шольц.

В то же время он отметил, что в будущем будет обсуждаться вопрос о гарантиях безопасности для Украины, в частности о том, "насколько мы будем оснащать Украину оружием в будущем".

"Понятно также, что тогда нам придется обсуждать, какие гарантии безопасности могут быть предоставлены в послевоенной ситуации. Но к этому моменту мы еще не подошли" , – добавил немецкий канцлер.

Следует отметить, что президент Владимир Зеленский и канцлер Олаф Шольц приняли совместную декларацию, в которой, среди прочего, Берлин выражает поддержку движению Украины к членству в НАТО.