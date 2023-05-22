Почему MacBook — лучший выбор для профессионалов и любителей технологий

Как стало известно порталу 9to5Mac, Apple активно работает над новыми MacBook Air диагональю 13 и 15 дюймов, причем обе модели появятся в конце 2023 года и получат новый 8-ядерный чип M3 начального уровня. Эта информация опровергает предыдущие инсайты о том, что компания выпустит ноутбуки во втором квартале.

Apple также готовится обновить 13-дюймовый MacBook Pro более мощной версией процессора M3. Официальной информации от компании пока нет, но оснований верить источникам 9to5Mac достаточно, к удовольствию поклонников бренда. Что привлекает людей, использующих такие ноутбуки для работы, разберемся в статье.

Качество сборки и производительность

Ноутбуки Apple не зря считаются продуктами премиум-класса. Элегантный стиль оформления проявляется во всем, алюминиевый корпус не только изящно выглядит, но и рассчитан на долгий срок службы. При этом его легко носить с собой, компактные размеры и вес позволяют поместить в ручную кладь.

После замены клавиатуры-бабочки на традиционную лэптоп предлагает комфортно составлять электронные письма, эссе и другие тексты. Кнопки отзывчивые, ход удобный.

Мощный процессор собственного производства гораздо быстрее. То есть можно больше делать и меньше ждать.

Простота использования и связь между устройствами

Владельцы ноутбуков Apple отмечают, насколько легко разобраться с управлением. Это благодаря удобной компоновке и навигации по различным приложениям. А с каждым крупным обновлением становится еще легче.

Лояльность пользователей также объясняется хорошо развитой экосистемой. Сканируйте камерой iPhone задания, а затем пересылайте их через AirDrop на MacBook. Сопрягите оба устройства, чтобы:

получить быстрый доступ к фото, сообщениям, напоминаниям;

копировать и вставлять данные между гаджетами;

синхронизировать ленту новостей;

делиться вкладками Safari.

Фирменная функция Handoff соединяет ноутбук с iPhone, iPad, Mac, Apple Watch.