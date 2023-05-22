Bloomberg: Китай отказался покупать российское зерно

Китай отказался покупать у России зерно, несмотря на настойчивые просьбы Кремля. ﻿﻿Об этом пишет Bloomberg, сообщает УНИАН.

Издание отмечает, что Китай в последнее время активно наращивает импорт пшеницы, но не покупает российское зерно. В качестве проблем, мешающих прямым поставкам, называются фитосанитарные правила и некие транспортные проблемы.

По данным китайской таможни, в период с января по апрель этого года основным поставщиком пшеницы на рынок КНР стала Австралия (59,7%). Также много зерна китайцам поставляют Канада (18,3%) и США (7,9%). А вот на Россию, имеющую с Китаем прямое железнодорожное сообщение, приходится всего около 0,5% китайского зернового импорта.

Bloomberg констатирует, что пшеница стала исключением в растущей торговле между Китаем и Россией. Так, на фоне западных санкций Россия существенно нарастила поставки электроэнергии и алюминия в Китай. Но не пшеницы.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев уже пообещал поднять эту тему на следующем бизнес-форуме с китайцами.