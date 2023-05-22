Из-за обстрелов есть обесточивание в четырех областях – Минэнерго

Из-за обстрелов уже в седьмой раз с начала оккупации отключена последняя линия связи Запорожской АЭС с энергосистемой. В Донецкой области из-за артобстрелов обесточены 10 населенных пунктов, без энергоснабжения две шахты. Об этом заявили в Минэнерго.

"Запорожская АЭС потеряла внешнее питание, необходимое для ее безопасного функционирования, в частности для охлаждения ядерного материала энергоблоков. Рашисты в очередной раз ставят мир на грань катастрофы, нарушив все принципы ядерной безопасности" , - заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Также в результате обстрелов есть повреждения сетевой инфраструктуры - в Днепропетровской области были обесточены 24 населенных пункта. Продолжаются восстановительные работы.

"В Запорожской области в результате обстрелов и из-за повреждения оборудования на подстанциях без света остались 246,6 тыс потребителей. В настоящее время большинство потребителей запитано.

В Донецкой области из-за артобстрелов обесточены 10 населенных пунктов, без энергоснабжения две шахты. Зафиксировано попадание рядом с электроподстанцией, персонал не пострадал" , - отчитываются в министерстве.

При этом в Херсонской области из-за обстрелов обесточены 24,5 тысячи потребителей. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

"Несмотря на сложнейшую ситуацию после обстрелов энергетическая система работает стабильно. Ограничения для бытовых потребителей не применяются.

Экспорт электроэнергии на текущие сутки составляет: в Молдову - 100 МВт, Польшу - 100 МВт. Импорт на 22 мая не планируется" , - добавили в ведомстве.

Также министерство отчиталось о ситуации в газовой отрасли. За двое суток объем газа в хранилищах вырос почти на 70 миллионов кубометров. Запасы голубого топлива достаточные - более 9,2 миллиарда метров кубических.