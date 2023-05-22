На аэродромах Беларуси остается 13 самолетов и 12 вертолетов РФ – Наев
После неудач России в войне с Украиной Беларусь ограничила сотрудничество с РФ до поставки вооружения, боеприпасов и предоставления полигонов для подготовки мобилизованных. Об этом заявил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает Укринформ.
При этом на аэродромах Беларуси все еще остается 13 самолетов и 12 вертолетов воздушно-космических сил РФ, однако оккупанты сейчас редко используют белорусские аэродромы для бомбардировок Украины.
Он напомнил, что до 6 апреля этого года на территории Беларуси находились три самолета МиГ-31К, являющиеся носителями аэробалистических ракет "Кинжал". Сейчас на территории Беларуси остается 13 российских самолетов и 12 вертолетов.
"В настоящее время на территории Беларуси все еще остается 13 самолетов: Су-34 - 8 единиц, Су-30СМ - 3 единицы, Су-24МР - 2 единицы. Также мы наблюдаем там 12 вертолетов Ми-8, Ми-24, Ми- 28Н воздушно-космических сил России", – сообщил командующий.