Meta оштрафовали на 1,3 млрд евро за передачу данных пользователей из ЕС в США

Европейские регуляторы в сфере защиты персональных данных оштрафовали компанию Meta на рекордную сумму в 1,2 млрд евро за передачу данных пользователей из ЕС в США, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет CNBC.

Решение связано с делом, возбужденным австрийским защитником приватности Максом Шремсом, который утверждал, что механизм передачи данных граждан ЕС в Америку не защищает европейцев от слежки со стороны США.

Несколько механизмов легальной передачи персональных данных между США и ЕС были оспорены. Последний такой механизм, Privacy Shield, был отменен Европейским судом, высшей судебной инстанцией ЕС, в 2020 году.

Ирландская комиссия по защите данных, которая контролирует деятельность Meta в ЕС, утверждала, что компания нарушила Общий регламент защиты данных (GDPR), когда продолжала отправлять персональные данные европейских граждан в США, несмотря на решение Европейского суда от 2020 года.

Мета использовала механизм под названием "стандартные договорные условия" для передачи персональных данных в ЕС и за его пределы. Это не было заблокировано ни одним судом ЕС. Ирландский надзорный орган по защите данных заявил, что эти положения были приняты Европейской комиссией, исполнительным органом ЕС, вместе с другими мерами, реализованными компанией Meta.

Однако регулятор заявил, что эти меры "не учитывают риски для основных прав и свобод субъектов данных, которые были определены" европейским судом.

Ирландская комиссия по защите данных также предписала компании Meta "приостановить любую будущую передачу персональных данных в США в течение пяти месяцев" с момента вынесения решения.

Штраф в размере 1,2 миллиарда евро, наложенный на Meta, является самым высоким штрафом, который когда-либо накладывали на компанию за нарушение GDPR. Предыдущим крупнейшим штрафом был штраф в размере 746 миллионов евро, наложенный на гиганта электронной коммерции Amazon за нарушение GDPR в 2021 году.

Meta заявила, что будет обжаловать решение и штраф.