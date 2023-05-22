В РФ заявили, что "диверсионная группа" ВСУ зашла в Белгородскую область

На территорию Грайворонского округа Белгородской области вошла "украинская диверсионно-разведывательная группа". Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, сообщает Слово и дело.

Он отметил, что российские силовики принимают необходимые меры.

"На территорию Грайворонского округа зашла "диверсионно-разведывательная группа ВСУ". Вооруженные силы РФ вместе с пограничной службой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. Подробности буду сообщать" , - говорится в сообщении.

Местные Telegram каналы пишут, что "ДРГ" находится в Доме культуры в селе Гора-Подол. Также есть готовящаяся эвакуация.

Отметим, что в приграничной Белгородской области России сегодня, 22 мая, происходят удивительные события. Утром в регионе были слышны взрывы и объявлена воздушная тревога. А местный губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в Грайворонском округе "работала ПВО по украинским ракетам". Также он заявил, что на регион идет "массированная информационная атака".