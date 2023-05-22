ЕС официально запустил миссию для укрепления безопасности Молдовы

Евросоюз в понедельник 22 мая официально запустил гражданскую миссию для Молдовы, целью которой будет повышение устойчивости страны перед гибридными угрозами, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении Совета Европейского Союза.

Целью миссии, которую официально создали 24 апреля 2023 года по просьбе властей Молдовы, является содействие укреплению структур кризисного управления Молдовы и повышение ее устойчивости к гибридным угрозам, включая кибербезопасность и противодействие иностранным информационным манипуляциям и вмешательствам.

С этой целью миссия будет предоставлять консультации на стратегическом уровне и определять потребности в развитии потенциала.

Главой миссии будет румынский дипломат Космин Динеску. Командующим гражданских операций станет Стефано Томат, управляющий директор по вопросам гражданского планирования и проведения операций внешнеполитической службы ЕС.

Как пояснили в Брюсселе, миссия необходима в связи с тем, что с началом полномасштабного вторжения России заметно возросли усилия по дестабилизации ситуации в Молдове. Эти усилия представляют прямую угрозу стабильности и безопасности внешних границ ЕС.

Власти Молдовы попросили ЕС развернуть гражданскую миссию в письме к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю от 28 января 2023 года.

Как известно, 1 июня в Молдове состоится второй саммит Европейского политического сообщества.