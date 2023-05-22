ГУР: "Легион Свободы" и "РДК" проводят операцию в Белгородской области

Легион "Свобода России" и "РДК" проводят операцию на территории Белгородской области для создания "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, сообщает Суспільне.

По его словам, операцию производят исключительно граждане России.

"Да, сегодня "Русский добровольческий корпус" и "Легион Свобода России", состоящие из граждан Российской Федерации приступили к операции по освобождению этих территорий Белгородщины от так называемого режима Путина и отодвижению противника с целью создания определенной полосы безопасности для защиты украинского гражданского населения" , – сказал Юсов.

Около 14:00 легион "Свобода России" и РДК заявили, что "освободили" Козинку Белгородской области и зашли в населенный пункт Грайворон.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков заявил﻿, что на территорию Грайворонского округа области зашла "украинская диверсионно-разведывательная группа".