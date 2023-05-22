Пашинян пригрозил выходом Армении из ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможном выходе его страны из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую также входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан, сообщает Deutsche Welle.

Как сообщил Пашинян на пресс-конференции в Ереване, этот вопрос "не снят с повестки дня" и сейчас обсуждается.

"Я не могу исключать, что Армения де-юре может выйти из ОДКБ или же заморозить свое членство" , - сказал он.

По его словам, это произойдет "только тогда, когда мы зафиксируем, что ОДКБ выходит из Армении". "Почему был поднят этот вопрос? Потому что наше восприятие такое, что ОДКБ ушла или уходит из Армении" , - цитирует Пашиняна Armenpres.

Он отметил, что мониторинговая миссия ОДКБ не приезжает в Армению. По его словам, в таком случае "статус члена ОДКБ де-юре ничего не давая, только мешает обсуждать вопросы безопасности с другими странами". В частности, Пашинян отметил, что Армения могла бы закупать военную технику у других стран, но членство в ОДКБ закрывает эти возможности.