В РФ заявляют, что "украинские диверсанты" захватили дом культуры в селе Гора-Подол

Так называемые "украинские диверсанты" осуществили захват здания Дома Культуры в селе Гора-Подол Белгородской области, сообщает Деловая столица.

Такую информацию предоставил источник российского пропагандистского телеканала Russia Today.

"Украинские диверсанты захватили Дом Культуры в селе Гора-Подол в Белгородской области. Об этом сообщил источник RT, близкий к администрации населенного пункта: "Их оцепили, работаем"" , — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале "RT на русском".

Как сообщалось, 22 мая телеграмма-каналы публиковали видео "предсказуемого мероприятия украинских танков на территорию КПП "Грайворон" в Белгородской области". При этом власти Белгородской области сообщали лишь об обстреле Грайворонского округа, но позже губернатор региона Вячеслав Гладков и информацию о ДРГ подтвердил.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов подтвердил, что российские добровольцы, воюющие за Украину на территории Белгородской области, проводят операцию по созданию полосы безопасности.