Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Грайворонском районе Белгородской области в результате боев з "диверсантами" пострадали шесть мирных ждителей, сообщает Деловая столица.

Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

"После обстрела села Глотово Грайворонского округа в районную больницу доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается" , — сказано в сообщении.

В самом Грайвороне пострадали двое мужчин и одна женщина с осколочными ранениями, в состоянии средней степени тяжести они находятся в больнице.

Гладков утверждает, что снарядами повреждены здание администрации, а также 3 частных жилых дома, в результате чего они загорелись.

Кроме того, по его словам, в селе Замостье снаряд якобы попал в детский сад, в результате чего он загорелся. Также есть пострадавшая женщина с ранением руки, помощь оказана на месте.

Ранее, 22 мая, телеграмм-каналы публиковали видео "предполагаемого захода украинских танков на территорию КПП "Грайворон" в Белгородской области". При этом власти Белгородской области сообщали лишь об обстреле Грайворонского округа, но позже губернатор региона Вячеслав Гладков информацию о ДРГ подтвердил.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов подтвердил, что российские добровольцы, воюющие за Украину на территории Белгородской области, проводят операцию для "создания полосы" безопасности.