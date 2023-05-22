Bloomberg: Apple может преодолеть отметку в $3 трлн рыночной капитализации

Американский техногигант Apple движется к тому, чтобы преодолеть отметку в $3 трлн рыночной капитализации, сообщает Новое время.

Об этом пишет Bloomberg.

С начала года акции Apple подорожали на 35%, а рыночная стоимость увеличилась на $690 млрд. Сейчас капитализация Apple составляет почти $2,76 трлн.

Как отмечает агентство, в этом году Apple и другие технологические гиганты были лидерами рынка, поскольку инвесторы тяготели к компаниям с наибольшими масштабами.

Это происходит из-за рисков, связанных с потенциальной рецессией, банкротствами банков, а теперь и с ситуацией относительно потолка государственного долга США.

Также Bloomberg добавляет, что остаются вопросы относительно стоимости Apple, которая сейчас в 28 раз больше прогнозируемых доходов компании, а бумаги торгуются с премиумом к рынку.

В начале 2022 года капитализация Apple ненадолго поднялась выше $3 трлн, ей не удалось закрыть торги выше этого уровня, а пик ознаменовал начало нисходящего тренда, который привел к падению на 27% в том году.

Если Apple достигнет отметки в $3 трлн, она станет первой компанией, которой это удастся.

Ранее сообщалось, что поставки компьютеров Apple упали на 40% по итогам первого квартала 2023 года, показав самое резкое снижение среди всех крупных производителей.