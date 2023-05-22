Зеленский: Ожидаем новые встречи и переговоры - будет еще оружие

Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке к новым встречам и переговорам, что позволит Украине получить еще оружие, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит обращение Зеленского.

"Мы уже начали готовить этот и ближайшие недели. Ожидаем новые встречи и переговоры, пока в большей степени - визиты к нам, в наше государство. Будет еще оружие для наших воинов".

Он также сообщил, что руководство государства делает все возможное, чтобы решение саммита НАТО в Вильнюсе, который запланирован на 11 - 12 июня, "для нас было таким, каким сработает".

Президент напомнил, что в декларации парламентской ассамблеи НАТО указано "четкое признание геноцидом преступлений России против нашего государства, четкое осуждение рашистской идеологии".

"Это правильная основа и для наших международных организаций" , - подчеркнул он.

Зеленский сообщил о подготовке к нескольким промежуточным мероприятиям по безопасности в странах-соседях - тех, которые больше всего поддерживают Украину.

"Будут и новые обращения ради понимания миром Украины, ради укрепления наших связей с нашими партнерами" , - пообещал президент.

Он пообещал, что будет продолжена "интенсивная" внешняя политика с различными "нестандартными формами" и с "максимум полезного внимания мира к Украине, к нашей защите".