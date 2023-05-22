Генштаб: Защитники уничтожили вражеские вертолет и 3 склада с боеприпасами

За сутки Силы обороны Украины уничтожили российский ударный вертолет Ми-8 и три вражеских склада с боеприпасами, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 22 мая.

Всего в течение суток противник нанес 21 ракетный удар, по городам Днепр, Запорожье и населенным пунктам Харьковщины с применением 4 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 (уничтожено нашими защитниками), 5 крылатых ракет Х-22, 2 баллистических ракет "Искандер-М" и 5 зенитных управляемых ракет С-300 и 4 других (тип устанавливается).

Кроме того, враг нанес 42 авиационных удара, в частности, применив иранские ударные БПЛА "Shahed". По уточненной информации 21 из 21 были уничтожены нашими защитниками. Также оккупанты совершили около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть раненые среди мирного населения, повреждены жилые многоквартирные дома, частные дома, детский садик и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться очень высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В течение суток произошло 25 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток произвел минометные и артиллерийские обстрелы н.п. Тимоновичи, Галагановка и Заречье Черниговской области; Ходыно, Горки, Будки, Екатериновка, Тимофеевка, Александровка Сумской области, а также Морозова Долина, Шевченко, Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Зеленое, Старица, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Варваровка, Нестерное, Бударки и Чугуновка на Харьковщине.

На Купянском направлении противник в течение суток нанес авиационные удары в районе н.п. Орлянская, Кисловка и Табаевка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск, Гусинка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районе Белогоровки Луганской области и Верхнекаменского в Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись, в частности, Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное и Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Бои за Бахмут продолжаются. Оккупанты нанесли авиаудары вблизи Бахмута и Ивановского. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Новокалинового и Водяного. В течение суток нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Первомайского. Совершил артиллерийские обстрелы в районах н.п. Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Кроме того, вражеским обстрелам подверглось село Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник наступательных действий не проводил. В то же время нанес авиационные удары в районах Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы. Совершил артобстрелы н.п. Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время, не прекращает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. В течение этих суток нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Новоданиловки Запорожской области. Совершил обстрелы н.п. Времивка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области и Запорожья; Гавриловка, Берислав, Веселое, Казацкое, Бургунка, Антоновка, гигантское Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 по зенитно-ракетным комплексам.

Нашими защитниками в течение суток были уничтожены российский ударный вертолет Ми-24 и вражеский разведывательный БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, 11 артиллерийских средств и радиолокационную станцию противника.