ГУР: Россия вывозит ядерные боеприпасы из хранилища в Белгородской области

Россияне начали вывозить ядерные боеприпасы из хранилища в Белгородской области РФ, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона новостей.

"Есть даже дополнительная информация относительно эвакуационных мероприятий. В срочном режиме объект "Белгород-22" - это хранилище ядерных боеприпасов - так же рашисты эвакуируют из района неподалеку Грайворона".

Юсов еще раз подчеркнул, что Украина не имеет отношения к событиям, происходящим в Белгородской области РФ, а борьбу там ведут местные противопутинские силы.

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