ОВА: В Сумской области объявлена эвакуация жителей из приграничных общин

В Сумской области объявлена эвакуация гражданских граждан из отдельных населенных пунктов Ахтырской общины, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА в понедельник, 22 мая.

"Враг значительно повысил огневое влияние на территорию отдельных приграничных общин Ахтырского района. С целью недопущения гибели людей в этих общинах осуществляются меры по обеспечению жителей, в том числе перевозка желающих в безопасные места" , — говорится в сообщении.

Средствами транспорта эти общины обеспечены. На месте находятся руководство районной военной администрации, представители полиции.

В военной администрации подчеркнули, что ситуация в области контролируется. Граждан просят сохранять спокойствие и пользоваться только официальными источниками информации, не распространять слухи и фейки.

Как сообщалось, в течение 20 мая россияне совершили семь обстрелов приграничья Сумщины. Были зафиксированы 56 взрывов в четырех общинах.