Правительство определило, сколько газа должно быть в хранилищах к следующей зиме

На заседании Антикризисного энергетического штаба было определено, что к началу следующего отопительного сезона в украинских хранилищах должно быть более 14 млрд кубометров газа, сообщает Экономическая правда.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил по итогам заседания штаба.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина стремится минимизировать импорт газа за счет увеличения собственной добычи.

Как ранее сообщалось, оператор газохранилищ "Укртрансгаз" в середине апреля начал сезон закачки газа в подземные хранилища.

Также на заседании обсудили ситуацию в электроэнергетике. В ходе подготовки к отопительному сезону планируется увеличить возможности экспорта и импорта электроэнергии из ЕС.

Относительно генерации, с присутствующими энергетическими предприятиями был согласован план восстановления 1710 МВт генерирующих мощностей до начала следующего отопительного сезона.

Продолжается и работа по защите энергетических сетей: на заседании были предложены меры децентрализации энергосети, в частности, по привлечению общин к развитию рассредоточенной генерации.

Напоминаем:

Украина готовится к следующему отопительному сезону с пониманием того, что агрессор продолжит наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре, особенно с началом следующей зимы.

Украина планирует увеличить мощность электрических сетей межгосударственных сечений до 6 ГВт до 2030 года, в частности благодаря строительству новых линий электропередач с Польшей и Румынией.