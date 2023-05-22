В Госдепе прокомментировали ситуацию в Белгородской области

В США, комментируя ситуацию в Белгородской области России, заявили, что войну начала именно РФ, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэттью Миллер, сообщает "Голос Америки".

"Мы очень четко прояснили украинцам, что мы не позволяем и не поощряем атаки за пределами украинских границ. Но я считаю, что важно напомнить миру, что это Россия начала эту войну… Украина имеет право решать, как она хочет проводить свои военные операции. Но агрессором в этой войне является Россия" , – сказал он.

Ранее, 22 мая, телеграмм-каналы публиковали видео "предполагаемого захода украинских танков на территорию КПП "Грайворон" в Белгородской области". При этом власти Белгородской области сообщали лишь об обстреле Грайворонского округа, но позже губернатор региона Вячеслав Гладков информацию о ДРГ подтвердил.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что российские добровольцы, воюющие за Украину на территории Белгородской области, проводят операцию для "создания полосы" безопасности.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Грайворонском районе Белгородской области в результате боев з "диверсантами" пострадали шесть мирных жителей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что целью "диверсий" в Белгородской области является отвлечение Украиной внимания от потери контроля над Бахмутом Донецкой области.

В Белгородской области введен специальный правовой режим контртеррористической операции.