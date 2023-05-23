NYT показало с высоты уничтоженный до основания Бахмут
Американское издание The New York Times опубликовало снятый с помощью беспилотника видеоматериал, на котором задокументированы разрушения в опустевшем после месяцев войны Бахмуте Донецкой области, сообщает Украинская правда.
В Бахмуте уже месяцами идет самая продолжительная и самая кровавая битва войны в Украине, пишет NYT.
Кадры, сделанные 19 мая с помощью беспилотника, зафиксировали обожженные здания, разрушенные школы и покрытые воронками парки, где когда-то был мирный город. Бахмут уничтожен, констатирует издание.
"Россияне провозглашают победу в этом сражении. Украинцы, которые завоевывают окрестности, говорят, что гибель города – это не конец кампании по изгнанию россиян из руин, а только еще один этап в катастрофической войне.
Однако понятие "победителя" бросает вызов тому, что так явно потеряно – многие жизни и дома в некогда мирном городе, известном своими соляными шахтами и игристым вином, в большинстве своем превратились в пепел…
В городе, наполненном смертью и разрушениями, признаки жизни – исключение", - сообщает издание.