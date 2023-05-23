В США рассказали, когда F-16 смогут прибыть в Украину

В Пентагоне убеждены, что передача Украине истребителей F-16 может занять несколько месяцев, и это в лучшем случае.﻿ Об этом заявил министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

По его словам, пройдет как минимум "несколько месяцев", прежде чем Украина сможет эксплуатировать F-16. А также необходимо проработать ряд деталей, прежде чем Военно-воздушные силы ВСУ смогут использовать западные самолеты в больших количествах.

"Мы ни при каких обстоятельствах не собираемся передавать F-16 или другие западные истребители в значительном количестве в руки ВВС Украины менее чем за несколько месяцев" , - отметил Кендалл.

В то же время министр ВВС США в общении с журналистами из Defense Writers Group обратил внимание, что это все еще относительно короткие сроки, так как обычно требуется более 2 лет, чтобы обучить нового американского пилота работе с таким самолетом. Даже курс повышения квалификации для пилота F-16, который определенное время не летал, может занять до 5 месяцев.

Стоит отметить, что публично США в течение нескольких месяцев утверждали, что истребители не стоят на первом месте в списке приоритетов, быстро истощат доступное финансирование для помощи Украине вместо более важных вооружений, таких как танки Abrams и ракеты для Patriot.

Кендалл назвал внезапный поворот администрации американского президента Джо Байдена решением о том, что пришло время начать подготовку украинских военных на будущее.

"Украина останется независимым государством. Ей потребуется полный набор военных возможностей для удовлетворения своих требований, и поэтому пришло время начать думать о том, как эти Вооруженные Силы могут выглядеть и что они будут включать в себя в долгосрочной перспективе" , - сказал он.

F-16 для Украины

Украина неоднократно подчеркивала важность получения современных истребителей западного производства для эффективной защиты от российских атак, аргументируя невозможность полностью защитить небо от ударов РФ только при помощи систем ПВО, и просила союзников предоставить ей такую авиацию.

Украинские официальные лица в этом контексте чаще всего говорили о таком массовом самолете четвертого поколения, как F-16, который способен закрыть наше небо от вражеской авиации. Оснастка западного истребителя позволяет дистанционно ликвидировать цели противника.

На днях на саммите "Большой семерки" в японской Хиросиме президент США Джо Байден заявил о поддержке обучения украинских пилотов эксплуатации F-16.

Кроме Штатов, в обучении на истребителях намерены принять участие Канада, Нидерланды, США, Великобритания, Дания и другие страны.

Между тем, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16.