Германия и Венгрия поспорили из-за OTP Bank и Украины — Politico

Германия и Венгрия поспорили в понедельник во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе из-за роли венгерского банка в российской войне против Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом изданию Politico рассказали четыре дипломата, знакомые с ходом обсуждения.

В последние дни OTP Bank стал центром внимания чиновников, поскольку Венгрия отказывается утвердить выплату очередного транша из фонда ЕС, который финансирует оружие для Украины. Будапешт требует, чтобы Киев исключил банк из списка "спонсоров войны". По словам дипломатов, позиция Венгрии задерживает введение новых санкций против России.

Когда министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто повторил позицию Будапешта в понедельник во время встречи за закрытыми дверями, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок возразила ему.

По словам дипломатов, которые говорили на условиях анонимности, она сослалась на сообщения о том, что OTP Bank признает оккупированные Россией территории Луганской и Донецкой областей вопреки международному праву, и что он открыл кредитные линии для российских военных.

Венгрия и сам банк отвергли обвинения. Банк назвал эти сообщения "некорректными" и утверждал, что руководство OTP "публично выражает свою поддержку Украине".

Тем не менее обмен мнениями, который один из дипломатов назвал "цивилизованным и в нормальных рамках дискуссии", состоялся после того, как другие страны, такие как Швеция и Эстония, также нажали на Венгрию во время встречи.

Они утверждали, что ЕС не должен медлить с дальнейшими санкциями, направленными на борьбу с их обходом, и предоставлением большей военной помощи Украине.

Этот спор отражает все большее разочарование других стран ЕС в отношении Венгрии, которая препятствовала многочисленным мерам, направленным на наказание России и поддержку Украины во время войны.

Хотя Будапешт, как правило, уступает после получения уступок, многочисленные задержки вызывают раздражение.

В понедельник некоторые дипломаты и министры публично высказали свои мнения, призывая Венгрию отделить свои споры с Киевом относительно списка "спонсоров войны" от попыток ЕС одобрить предоставление большей военной помощи и санкций.

Один из дипломатов выразил недоумение по поводу того, почему Венгрия апеллирует к украинскому списку "спонсоров войны", ведь он не имеет никакого юридического значения.

После встречи Жозеп Боррель, главный дипломат ЕС, пообещал работать над устранением разногласий. Представители ЕС ожидают, что Боррель будет контактировать с Киевом, чтобы обсудить этот вопрос.

Ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло венгерский OTP Bank в перечень международных "спонсоров войны".