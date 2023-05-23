Генштаб о потерях РФ за сутки: почти 500 солдат и 40 артиллерийских систем

За минувшие сутки, в результате боевых действий в Украине, российская армия потеряла 480 военных погибшими, а также 40 артиллерийских систем, 34 беспилотника, вертолет и другую технику.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.05.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 204 360 (+480) человек ликвидировано,

танков ‒ 3 789 (+4),

боевых бронированных машин ‒ 7 419 (+12),

артиллерийских систем – 3318 (+40),

РСЗО – 565 (+0),

средств ПВО ‒ 327 (+0),

самолетов – 309 (+0),

вертолетов – 295 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 864 (+34),

крылатых ракет ‒ 1 015 (+4),

кораблей /катеров ‒ 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 6139 (+10),

специальной техники – 433 (+6).

Данные уточняются.