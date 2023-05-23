Генштаб о потерях РФ за сутки: почти 500 солдат и 40 артиллерийских систем
За минувшие сутки, в результате боевых действий в Украине, российская армия потеряла 480 военных погибшими, а также 40 артиллерийских систем, 34 беспилотника, вертолет и другую технику.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 204 360 (+480) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3 789 (+4),
- боевых бронированных машин ‒ 7 419 (+12),
- артиллерийских систем – 3318 (+40),
- РСЗО – 565 (+0),
- средств ПВО ‒ 327 (+0),
- самолетов – 309 (+0),
- вертолетов – 295 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 864 (+34),
- крылатых ракет ‒ 1 015 (+4),
- кораблей /катеров ‒ 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 6139 (+10),
- специальной техники – 433 (+6).
Данные уточняются.