Генштаб о потерях РФ за сутки: почти 500 солдат и 40 артиллерийских систем

Генштаб о потерях РФ за сутки: почти 500 солдат и 40 артиллерийских систем
Фото: Facebook

За минувшие сутки, в результате боевых действий в Украине, российская армия потеряла 480 военных погибшими, а также 40 артиллерийских систем, 34 беспилотника, вертолет и другую технику.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 204 360 (+480) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3 789 (+4),
  • боевых бронированных машин ‒ 7 419 (+12),
  • артиллерийских систем – 3318 (+40),
  • РСЗО – 565 (+0),
  • средств ПВО ‒ 327 (+0),
  • самолетов – 309 (+0),
  • вертолетов – 295 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 864 (+34),
  • крылатых ракет ‒ 1 015 (+4),
  • кораблей /катеров ‒ 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6139 (+10),
  • специальной техники – 433 (+6).

Данные уточняются.

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