Миссия МВФ в Украине начала работу: о чем будут переговоры

Миссия Международного валютного фонда в Украине начала работу. Представители фонда оценят прогресс властей в выполнении условий программы, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.

"Миссия МВФ на главе с Гэвин Греем начинает сегодня с представителями власти Украины обсуждение мероприятий в контексте первого просмотра программы расширенного финансирование (EFF)" , - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что миссия МВФ по первому пересмотру программы расширенного финансирования EFF с Украиной ожидается в конце мая.

В центре внимания миссии будет оценка прогресса власти Украины в выполнении политических обязательств и условий в рамках программы, главным образом в области налогово-бюджетной политики, управления и денежно-кредитной политики.

Напомним, 31 марта Международный валютный фонд одобрил четырехлетнюю программе расширенного финансирования (EFF) для Украины на 15,6 млрд долларов. Она является частью крупного пакета поддержки от стран G7 на сумму 115 млрд долларов в течение действия программы.