Воздушные силы ВСУ ночью уничтожили 6 "Шахедов" — командование

Ночью 23 мая Воздушные силы ВСУ уничтожили 6 вражеских ударных беспилотников Shahed-136/131. Также за прошедшие сутки украинские военные сбили два разведывательных дрона "Мерлин-ВР".

Об этом говорится в сообщении командования Воздушных Сил ВСУ.

В частности, два вражеских "Шахеда" и один "Мерлин-ВР" уничтожены в небе над Николаевской областью, добавили в воздушном командовании "Юг".

Всего за минувшие сутки украинские военные уничтожили 34 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня, сообщали в Генштабе.