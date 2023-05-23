Премьер Британии: Попытки заморозить войну в Украине ошибочны

Попытки заморозить войну в Украине на том этапе, на котором она находится, являются "абсолютно неправильными" и должны быть прекращены.﻿ Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщает Украинская правда.

Выступая в парламенте, Сунак отвечал бывшему лидеру лейбористов Джереми Корбину, который призвал к прекращению огня в Украине. Он призвал Британию поддержать международные призывы к прекращению боевых действий в Украине.

"Премьер-министр прав, что прекращение огня – это не мир, но любой мирный процесс должен начинаться с прекращения огня, иначе эта война будет продолжаться и будет становиться все хуже и хуже" , – сказал Корбин.

Сунак ответил, что не может согласиться с ним.

"Прекращение огня не является справедливым и длительным миром для Украины. Россия осуществила незаконное и неспровоцированное вторжение. Она совершила ужасные военные преступления, и правильным и единственным ответом на это является вывод Россией ее войск из Украины, а все планы, маскирующиеся под мирные планы, которые на самом деле являются попытками просто заморозить конфликт там, где он есть, являются абсолютно неправильными, и они должны быть отвергнуты" , – заявил Сунак.

Он также подчеркнул, что другие страны согласились с принципом "справедливого и прочного мира", который базируется на уставе ООН, территориальной целостности и суверенитете.